Исполняющим обязанности главного тренера клуба «Динамо» стал Ролан Гусев

Ролан Гусев стал исполняющим обязанности главного тренера московского клуба «Динамо» после того как пост главного тренера покинул Валерий Карпин.
Карпин заявлял, что не будет тренировать клуб, поскольку хотел бы активнее работать со сборной России.
Ролан Гусев тренировал молодежную сборную ЦСКА в 2021—2023 годах, а затем стал ассистентом главного тренера «Динамо».
