В Рубцовске завершится этап конкурса «Воспитатель года — 2026»

Муниципальный этап краевого конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года — 2026» завершится 18 ноября в городе Рубцовске Алтайского края, сообщили в администрации города. Мероприятие соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».
За победу в престижном соревновании поборются пять воспитателей из городских детских садов: Александра Васильковская, Анастасия Бисник, Алена Бауэр, Татьяна Карпенко и Нели Бабаева. Конкурсные испытания проходят на территории детского сада № 24 «Солнышко». Это учреждение стало площадкой для конкурса в знак признания заслуг его сотрудницы Юлии Волеговой, победившей в прошлом году и теперь вошедшей в состав жюри.
Участницы уже представили свои медиавизитки, педагогические находки и провели мастер-классы. Также они провели занятия с детьми, семинары с родителями и брифинг. Завершающим испытанием станет блицтурнир, который пройдет 18 ноября. Победитель и призеры конкурса получат денежные премии. Лучший воспитатель будет представлять Рубцовск на краевом этапе конкурса.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.