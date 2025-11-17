В Рубцовске завершится этап конкурса «Воспитатель года — 2026»

За победу в престижном соревновании поборются пять воспитателей из городских детских садов: Александра Васильковская, Анастасия Бисник, Алена Бауэр, Татьяна Карпенко и Нели Бабаева. Конкурсные испытания проходят на территории детского сада № 24 «Солнышко». Это учреждение стало площадкой для конкурса в знак признания заслуг его сотрудницы Юлии Волеговой, победившей в прошлом году и теперь вошедшей в состав жюри.