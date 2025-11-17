Есть ли спрос на финансирование проектов по «Региональной инициативе» в Гомельской области?

Ирина Давыденко отметила, что условия программы «Региональная инициатива» предполагают, что воспользоваться ею могут все субъекты хозяйствования, а не только субъекты малого предпринимательства. «Это привело к значительному росту интереса со стороны таких предприятий в Гомельской области. В облисполкоме на рассмотрении находятся шесть заявок. В основном это разнообразные предприятия как с государственной, так и с частной формой собственности, охватывающие различные сферы деятельности, кроме пока что туристической отрасли», — сказала она.