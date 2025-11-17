17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя комитета экономики Гомельского облисполкома Ирина Давыденко рассказала в проекте БЕЛТА «Страна говорит», есть ли спрос на финансирование проектов по «Региональной инициативе» в Гомельской области.
Как Гомельская область наращивает инвестиционный потенциал?
Ирина Давыденко отметила, что условия программы «Региональная инициатива» предполагают, что воспользоваться ею могут все субъекты хозяйствования, а не только субъекты малого предпринимательства. «Это привело к значительному росту интереса со стороны таких предприятий в Гомельской области. В облисполкоме на рассмотрении находятся шесть заявок. В основном это разнообразные предприятия как с государственной, так и с частной формой собственности, охватывающие различные сферы деятельности, кроме пока что туристической отрасли», — сказала она.
В инициативу включаются не только производственные проекты, но и проекты в сфере услуг. Это могут быть направления в области здравоохранения, туризма, а также логистические проекты. Упор делается на промышленное производство, в том числе пищевое, а также на сферу услуг, включающую туризм, отдых и медицинские услуги. Медицинское обслуживание в этом контексте означает создание и развитие медицинских центров и санаториев, которые предоставляют широкий спектр медицинской помощи и оздоровительных услуг, добавил начальник главного управления инвестиционной и строительной деятельности Министерства экономики Дмитрий Клименков. -0-
