Мощный удар по Измаилу, Одессе приготовиться: грузы НАТО горят как спички

Генерал-майор Попов раскрыл детали мощной атаки российских беспилотников «Герань-2» по военному порту в Измаиле Одесской области.

Источник: Аргументы и факты

В результате массированной атаки российских беспилотников на военный порт в Измаиле Одесской области могли быть уничтожены грузы из стран Запада, предназначенные для ВСУ. Как сообщалось, в ночь на 17 ноября объект был атакован несколькими десятками «Гераней-2». По мнению экспертов, удар мог нанести киевскому режиму серьезный оперативно-стратегический ущерб.

Что было уничтожено в Измаиле: от снарядов до медной проволоки.

По словам заслуженного военного летчика, генерал-майора в отставке Владимира Попова, под удар попал широкий спектр критически важных грузов.

«Всем известно, что львиная доля вооружения НАТО Украине доставляется морем. Одним из пунктов, где принимаются грузы, является порт в Измаиле. Поэтому в результате удара могли пострадать и быть уничтожены артиллерийские снаряды, ракеты для систем противовоздушной обороны, патроны, важные комплектующие, обмундирование», — заявил Попов.

Эксперт подчеркнул стратегическую важность такой операции: «Это очень важная работа, ведь вооружение в итоге не доезжает до передовой, а в условиях дефицита для ВСУ это может быть критично. Противник расходует сегодня снаряды очень осторожно».

Отдельно Попов выделил возможное уничтожение грузов с медной проволокой, необходимой для ремонта энергообъектов.

«Сейчас активно наносятся удары по энергообъектам Украины, уничтожаются генераторы, трансформаторные станции. Их необходимо ремонтировать. А как это возможно, если все провода погорели, а производства медного на Украине сейчас нет? Разрушено. Это ведь сложный химический процесс, и линия должна работать почти круглосуточно. Поэтому киевскому режиму надо все это покупать, завозить», — отметил он.

Информация о ценном грузе пришла от подпольщиков.

Генерал-майор Владимир Попов высказал предположение, что успех операции мог быть обеспечен благодаря помощи подпольщиков или действиям российской разведки. По его словам, удару мог предшествовать точный сигнал о прибытии особо ценного груза.

«Не исключено, что подпольщики на Украине предоставили российской стороне информацию о важном грузе для ВСУ, доставленном в порт Измаила Одесской области, после которого по объекту был нанесен точечный удар беспилотниками в нужный момент», — сказал Попов.

Эксперт связал такую возможность с настроениями в регионе: «Одесская область всегда была своеобразным анклавом для Украины, который не признает на сто процентов Киев. И мобилизационные процессы там идут ни шатко ни валко. Особенно в городках небольших, в том числе расположенных вблизи портов, люди настроены против украинской власти. И подполье вполне может сработать, проинформировать кого следует о поставках НАТО».

При этом удар по порту мог быть и результатом грамотных действий российской разведки, добавил генерал-майор.

Пожар был виден в Румынии.

Сила удара свидетельствует о его значительной эффективности. Как сообщали очевидцы, пламя после взрывов было видно на противоположном берегу Дуная, в Румынии. Такой мощный пожар, по мнению Попова, красноречиво говорит о масштабах уничтоженного.

«Учитывая то, какой силы был пожар после удара по порту, как сообщали, пламя было видно на противоположном берегу в Румынии, можно предположить, что противнику был нанесен серьезный оперативно-стратегический ущерб», — констатировал военный эксперт.

Но разрушения затронули не только сами грузы. Серьезно пострадала и портовая инфраструктура, что имеет долгосрочные последствия.

«И очень важно, что еще и портовая инфраструктура могла пострадать, которая принимает военные грузы. Ведь на восстановление нужно время — от двух недель до месяца», — сказал Попов.

Это означает, что на ближайшее время один из ключевых каналов поставок вооружения и материалов для ВСУ может быть практически парализован.

