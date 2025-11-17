Экс-тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Динамо»

Валерий Карпин, ранее возглавлявший футбольный клуб «Ростов», завершил работу в московском «Динамо» по собственному желанию. Об этом сообщили в Telegram-канале клуба.
— С самого начала мы договаривались о том, что сборная России является для меня основным местом работы. Думаю, каждый понимает, что это приоритетная задача. Жизнь показала, что все-таки нужно выбирать, — сказал Карпин, поясняя, что совмещение двух должностей отнимало слишком много времени, в том числе у семьи.
Тренер поблагодарил руководство «Динамо», игроков, тренерский штаб и болельщиков за поддержку и профессиональную работу. Карпин выразил уверенность, что «Динамо» достигнет поставленных целей, а сам намерен сосредоточиться на подготовке сборной России.
Напомним, этой зимой Карпин покинул пост главного тренера ФК «Ростов», отметив в своем обращении, что клуб и город стали для него «по настоящему родными».
