Экс-тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Динамо»

— С самого начала мы договаривались о том, что сборная России является для меня основным местом работы. Думаю, каждый понимает, что это приоритетная задача. Жизнь показала, что все-таки нужно выбирать, — сказал Карпин, поясняя, что совмещение двух должностей отнимало слишком много времени, в том числе у семьи.