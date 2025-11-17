Москвичи выберут лучший арт-объект в книжных магазинах столицы

Второй вопрос голосования призван выявить отношение жителей столицы к арт-проекту «Контуры культуры». Участники опроса смогут не только выразить поддержку инициативе, но и предложить идеи для ее дальнейшего развития. Отмечается, что голосующим начислят баллы программы лояльности «Миллион призов». Их можно будет обменять на товары или пожертвовать на благотворительность. Голосование размещено по ссылке.