Москвичи выберут лучший арт-объект в книжных магазинах столицы

Новое голосование, позволяющее оценить арт-объекты в московских книжных магазинах, запущено на портале «Активный гражданин», который работает и развивается в соответствии с целями нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в городском департаменте экономической политики и развития.
Жителей столицы приглашают оценить несколько работ. Среди них — динамичные граффити «Абстрактный урбанизм» в «Доме книги в Камергерском», творчество Андрея Люблинского, размещенное на фасаде «Дома технической книги», и яркая композиция в стиле поп-арт «Диалог» в «Доме книги на Преображенке».
Второй вопрос голосования призван выявить отношение жителей столицы к арт-проекту «Контуры культуры». Участники опроса смогут не только выразить поддержку инициативе, но и предложить идеи для ее дальнейшего развития. Отмечается, что голосующим начислят баллы программы лояльности «Миллион призов». Их можно будет обменять на товары или пожертвовать на благотворительность. Голосование размещено по ссылке.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.