В Якутске отремонтировали улицу Севастопольскую

Капитальный ремонт улицы Севастопольской в Якутске провели при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации главы и правительства республики.
Работы провели на участке, расположенном между улицами Курнатовского и Автострада 50 лет Октября. Там установили современные системы водоотведения, канализации и водоснабжения, 48 опор освещения и 3 насосные станции. Дорожное покрытие уложили в два слоя. Также специалисты обустроили тротуары с плиткой и велодорожку.
Всего в 2025 году по национальному проекту в Якутске планируют привести в нормативное состояние 10 объектов улично-дорожной сети. Их общая протяженность составляет 15,7 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.