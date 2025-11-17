В Якутске отремонтировали улицу Севастопольскую

Работы провели на участке, расположенном между улицами Курнатовского и Автострада 50 лет Октября. Там установили современные системы водоотведения, канализации и водоснабжения, 48 опор освещения и 3 насосные станции. Дорожное покрытие уложили в два слоя. Также специалисты обустроили тротуары с плиткой и велодорожку.