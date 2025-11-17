В Перми предпринимателей обучили основам бережливого производства

Тренинг «Фабрика процессов», организованный для представителей малого и среднего бизнеса по федпроекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», состоялся в Перми, сообщили в краевом министерстве промышленности и торговли.
Обучение прошло на площадке регионального центра инжиниринга при поддержке Пермского фонда развития предпринимательства и центра «Мой бизнес». Участники тренинга в формате имитационной игры освоили инструменты бережливого производства. Во время трех раундов предприниматели проанализировали возникающие при выполнении заказов сложности и нашли пути их решения через реорганизацию пространства и балансировку рабочих процессов.
«Игровая стратегия “Фабрики процессов” позволяет посмотреть на привычные рабочие действия под другим углом и выявить возможности для улучшений. Благодаря живому взаимодействию и игровому формату обучение прошло динамично и результативно. Участники показали высокий уровень командной работы. На основе полученных теоретических знаний в короткие сроки были выявлены проблемы и предложены различные варианты их решений», — отметила руководитель регионального центра компетенций Елена Зверева.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.