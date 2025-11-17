В Перми предпринимателей обучили основам бережливого производства

Обучение прошло на площадке регионального центра инжиниринга при поддержке Пермского фонда развития предпринимательства и центра «Мой бизнес». Участники тренинга в формате имитационной игры освоили инструменты бережливого производства. Во время трех раундов предприниматели проанализировали возникающие при выполнении заказов сложности и нашли пути их решения через реорганизацию пространства и балансировку рабочих процессов.