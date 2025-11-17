Ричмонд
Выступавшие вместе 60 лет близнецы Алиса и Эллен Кесслер умерли в один день

Известные в Германии актрисы Кесслер умерли в один день.

Известные немецкие актрисы, сестры-близнецы Алиса и Эллен Кесслер, умерли в возрасте 93 лет в один день. Об этом сообщила газета Bild 17 ноября 2025 года. Актрисы жили в частном доме в баварском городе Грюнвальд, рядом с Мюнхеном, и там же были найдены их тела.

Сестры были очень успешными актрисами в Германии. Они вместе выступали на сцене более 60 лет и работали с такими знаменитыми людьми, как Фрэнк Синатра и Фред Астер. Полиция проверила их дом, но не нашла ничего подозрительного. Признаков насильственной смерти нет.

Сестры занимались танцами, выступали в разных шоу, балетных труппах, варьете, проявили себя в вокальных данных, но больше всего запомнились именно как актрисы. Наибольшую известность женщины получили во Франции, США и Италии.

Ранее KP.RU сообщил, что 17 ноября стало известно также и о смерти актрисы Элизабет Франц.