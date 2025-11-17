«До операции не играл»: Малышева рассказала анекдот мужчине с подозрением на рак

Доктор и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» пообщалась с мужчиной, у которого подозревают онкологию предстательной железы. Врачи после анализов предложили ему взять биопсию, но тот отказался, сославшись на то, что его ничего не беспокоит.
Медик в свою очередь пожурила гостя программы за легкомыслие и призвала все-таки сдать этот анализ, поскольку это заболевание на ранних этапах никак не проявляется. Она отметила, что рак простаты можно вылечить с помощью операций.
— Вспоминается анекдот. «Доктор, а я после операции буду играть на скрипке?» «Конечно, будете» «Вот здорово, а до операции не играл», — подытожила Малышева.
Малышева ранее посоветовала людям с гипертонией перейти на употребление соли с низким содержанием натрия, чтобы не подвергать свое здоровье опасности. Врач также перечислила тревожные признаки, которые требуют срочного обращения к специалисту при насморке.
Коллега Малышевой, доктор и телеведущий Александр Мясников, заявил, что на протяжении уже 50 лет каждый день выпивает небольшую дозу алкоголя. По словам медика, он, как и любой человек, имеет некоторые вредные привычки.