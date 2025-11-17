«До операции не играл»: Малышева рассказала анекдот мужчине с подозрением на рак

Доктор и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» пообщалась с мужчиной, у которого подозревают онкологию предстательной железы. Врачи после анализов предложили ему взять биопсию, но тот отказался, сославшись на то, что его ничего не беспокоит.