Умер Николай Гибу, известный молдавский режиссер и сценарист. Он скончался в возрасте 88 лет. Об этом 17 ноября сообщил портал Noi.md.
Гибу родился 19 ноября 1936 года в селе Озерное в Одесской области. В 1966 году он окончил сценарный факультет ВГИК, после чего начал работать сценаристом и редактором в комитете по кинематографии Молдавской ССР.
С 1970 по 2009 год Гибу был режиссером и сценаристом на киностудии «Молдова-фильм». В его фильмографии такие работы, как «Кодовое название “Южный гром”, “Гнев”, “Зарубки на память” и другие картины. Также Николай Гибу был автором книг и статей о молдавском кино.
