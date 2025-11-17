Умер Николай Гибу, известный молдавский режиссер и сценарист

С 1970 по 2009 год Гибу был режиссером и сценаристом на киностудии «Молдова-фильм». В его фильмографии такие работы, как «Кодовое название “Южный гром”, “Гнев”, “Зарубки на память” и другие картины. Также Николай Гибу был автором книг и статей о молдавском кино.