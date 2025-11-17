Роллы могут быть полезной едой: диетолог рассказала о правилах выбора лучших вариантов

Роллы и суши можно считать полезным перекусом, но они не должны заменять полноценный прием пищи каждый день. К такому выводу пришла врач-диетолог Наталья Денисова, объяснившая состав и питательную ценность популярного блюда. Своими мыслями специалист поделилась с aif.ru.
По словам Денисовой, классические роллы с рыбой, рисом и водорослями являются здоровой пищей. Однако запеченные варианты, которые жарят в масле с панировкой, она считает менее полезными для регулярного потребления.
Врач отметила, что рыба содержит ценный белок, омега-3 кислоты и витамины. Морские водоросли, в свою очередь, служат важным источником йода, дефицит которого наблюдается у многих россиян.
Денисова уточнила, что низкокалорийные роллы с огурцом плохо утоляют голод надолго. Их можно использовать лишь как легкий перекус, а более сытные варианты с рыбой все равно не заменят полноценный обед.
Эксперт подчеркнула, что питаться одними роллами ежедневно вредно. Такой рацион не может обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами для здоровья.
«Царьград» пишет, что здоровый человек легко справляется с умеренными скачками сахара. Однако при существующих проблемах со здоровьем к выбору еды, включая суши, нужно подходить более осознанно. Такого мнения придерживаются многие специалисты.