Самолет с министром ДР Конго на борту загорелся при посадке

Самолет с главой Министерства промышленности Демократической Республики Конго Луи Кабамбой на борту внезапно воспламенился во время приземления в аэропорту Колвези.
Министр вместе с делегацией летели расследовать аварию в обрушившейся шахте. Судно после приземления выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего загорелось. Никто не пострадал, чиновники успели эвакуироваться.
— Министр и все члены его делегации успели вовремя эвакуироваться. По словам его советника по коммуникациям Исаака Ньембо, никто не пострадал, хотя весь багаж остался на борту, — передает портал Actualite.
Малогабаритный самолет во время вынужденной посадки в американском штате Калифорния сбил пешехода. Пожилого пилота воздушного судна и пострадавшую 40-летнюю женщину экстренно доставили в больницу.
О другом необычном случае рассказал создатель авиационного портала Live And Let’s Fly Мэттью Клинт. Пассажирский самолет американской авиакомпании United Airlines, летевший из Денвера в Лос-Анджелес, во время рейса столкнулся с метеоритом.