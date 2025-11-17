Постройневшая Распутина, радостная Преснякова и приветливый Лещенко: звезды вспомнили в Кремле Вячеслава Добрынина

Знаменитости собрались в Кремлевском дворце на концерте памяти Вячеслава Добрынина. «Доктор шлягер» при жизни написал десятки хитов, самые главные из которых были исполнены в этот вечер. Открыл концерт давний друг Добрынина Лев Лещенко. В этот вечер мэтр был в хорошем расположении духа: он тепло приветствовал знакомых и охотно общался с коллегами. Например, с певицей Славой. Та сообщила легендарному артисту, что исполнит хит Ольги Зарубиной «Разлучница-разлука».Стас Михайлов долго раздавал автограф юным участникам концерта. Также, как и Сосо Павлиашвили. Ларису Долину ребята просили не только расписаться, но и подержать за руку. Лариса Александровна не отказывала никому. С лица Елены Пресняковой, которая вскоре отметит 79-й день рождения, не сходила улыбка. Звезда заряжала оптимизмом всех вокруг, в том числе и дочь Вячеслава Добрынина. Закрывала концерт Маша Распутина, которая удивила не только голосом, но и роскошной формой. В белоснежном платье, усыпанном драгоценным камнями, Маша смотрелась очень эффектно. Кажется, что артистка за лето еще больше постройнела. После выступления зрители устроили ей продолжительные овации, которые с каждой минутой только усиливались. Маша была довольна. Также в концерте приняли участие Юрий Маликов, Жасмин, «Бурановские бабушки», Хабиб, Алексей Воробьев и другие. О том, как это было, смотрите в нашем фоторепортаже.