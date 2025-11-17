Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтранс: Пулково может стать полигоном для испытания беспилотной техники

Успешный опыт Пулково планируют распространить на другие аэропорты России.

Источник: Аргументы и факты

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге может стать полигоном для тестирования беспилотной техники. Об этом сообщили в Министерстве транспорта России.

Отмечается, что заместитель главы Минтранса Владимир Потешкин провел рабочую встречу с представителями Пулково и компании «Когнитив».

«Главная тема — внедрение беспилотной наземной техники для повышения эффективности работы аэропорта», — говорится в сообщении.

Сообщается, что ранее Потешкин посетил тестовый полигон «Когнитив», где смог увидеть работу беспилотного тягача, который в перспективе будет применяться для буксировки багажных тележек.

«“Умная техника” позволит оптимизировать процессы и повысить безопасность работы. Затем успешный опыт планируется тиражировать на другие аэропорты страны», — добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что Минтранс актуализирует транспортную стратегию страны до декабря следующего года.