Минтранс: Пулково может стать полигоном для испытания беспилотной техники

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге может стать полигоном для тестирования беспилотной техники. Об этом сообщили в Министерстве транспорта России.
Отмечается, что заместитель главы Минтранса Владимир Потешкин провел рабочую встречу с представителями Пулково и компании «Когнитив».
«Главная тема — внедрение беспилотной наземной техники для повышения эффективности работы аэропорта», — говорится в сообщении.
Сообщается, что ранее Потешкин посетил тестовый полигон «Когнитив», где смог увидеть работу беспилотного тягача, который в перспективе будет применяться для буксировки багажных тележек.
«“Умная техника” позволит оптимизировать процессы и повысить безопасность работы. Затем успешный опыт планируется тиражировать на другие аэропорты страны», — добавили в министерстве.
Ранее сообщалось, что Минтранс актуализирует транспортную стратегию страны до декабря следующего года.