В Неклиновском районе соседи спасли пенсионера из горящего дома

Рано утром в селе Покровском Неклиновского района загорелась хозяйственная постройка, примыкающая к жилому дому. Огонь быстро распространялся и угрожал перекинуться на жилье. Как рассказали в Telegram-канале МЧС, инцидент произошел в воскресенье, 16 ноября.