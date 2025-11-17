В Неклиновском районе соседи спасли пенсионера из горящего дома

Рано утром в селе Покровском Неклиновского района загорелась хозяйственная постройка, примыкающая к жилому дому. Огонь быстро распространялся и угрожал перекинуться на жилье. Как рассказали в Telegram-канале МЧС, инцидент произошел в воскресенье, 16 ноября.
Пламя заметили соседи. Они сразу вызвали пожарно-спасательную службу и до ее прибытия разбудили пожилого хозяина дома, помогли ему выйти на улицу и оказаться в безопасности.
По данным дознавателя МЧС, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
В МЧС напоминают жителям: не перегружайте электросеть, заменяйте ветхую проводку, не оставляйте включенные электроприборы без присмотра и не используйте неисправное электрооборудование.
