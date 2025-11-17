В 88 лет умер молдавский режиссер Николай Гибу

На 89-м году жизни скончался известный молдавский кинорежиссер и автор сценариев Николай Гибу. Об этом сообщил портал Noi.md.
«Ушел из жизни знаменитый молдавский сценарист и режиссер Николай Гибу», — говорится в сообщении.
В числе наиболее известных работ Гибу — фильмы «Кодовое название: “Южный гром”, “Гнев”, “Зарубки на память”, “Корень жизни”, “Ваш личный корреспондент” и другие кинокартины.
Гибу родился 19 ноября 1936 года в селе Озёрное в Килийском районе Одесской области. В 1966 году он завершил обучение на сценарном отделении ВГИК. Начиная с 1966 года, он занимал должность сценариста и редактора в комитете по кинематографии Молдавской ССР, а с 1970 по 2009 год работал режиссером и сценаристом на киностудии «Молдова-фильм». Является автором ряда книг и публикаций, посвященных молдавскому кинематографу.
Ранее сообщалось, что в 64 года умер аранжировщик мюзиклов театра «Глобус» Александр Абраменко.