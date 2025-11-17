В 88 лет умер молдавский режиссер Николай Гибу

Гибу родился 19 ноября 1936 года в селе Озёрное в Килийском районе Одесской области. В 1966 году он завершил обучение на сценарном отделении ВГИК. Начиная с 1966 года, он занимал должность сценариста и редактора в комитете по кинематографии Молдавской ССР, а с 1970 по 2009 год работал режиссером и сценаристом на киностудии «Молдова-фильм». Является автором ряда книг и публикаций, посвященных молдавскому кинематографу.