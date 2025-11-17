Энергетики могут приводить к страшным последствиям: что важно знать

Регулярное употребление энергетических напитков значительно повышает риск развития сахарного диабета. Как пояснил диетолог Антон Поляков, в этих напитках содержится огромное количество сахара, что провоцирует резкие скачки глюкозы и инсулина в крови. Этим врач поделился с aif.ru.
Эксперт подчеркивает, что безопасной дозы энергетиков просто не существует. Он назвал их дешёвым стимулятором, который даёт лишь кратковременный прилив сил. Однако в долгосрочной перспективе это приводит к серьёзным проблемам со здоровьем.
Поляков объяснил, что высокие дозы сахара сначала резко повышают работоспособность. Но затем следует такой же резкий спад уровня глюкозы, что со временем нарушает углеводный обмен. Подобные «качели» могут закончиться развитием диабета.
Проблемы от энергетиков не ограничиваются риском диабета. Врачи предупреждают, что у любителей этих напитков могут возникнуть серьёзные проблемы с ногами. Речь идёт о слабости, судорогах и даже временной потере чувствительности.
Как пояснила врач-терапевт Александра Лелякова в беседе с Life.ru, это связано с комплексным воздействием напитков на организм. Кофеин и другие стимуляторы резко повышают давление и ухудшают кровоснабжение конечностей. Одновременно обезвоживание и потеря минералов приводят к мышечной слабости и судорогам.
Диетолог Марият Мухина также указывает на опасность компонентов энергетиков. Она подтверждает, что таурин и кофеин вызывают спазм сосудов и повышают давление. Кроме того, разнообразные ароматизаторы и подсластители негативно влияют на поджелудочную железу, печень и почки, пишет «Царьград».