Autocar: производство Ford Focus прекращено после 27 лет выпуска

В Британии заявили, что Ford планирует выпустить новые автомобили после окончания производства Ford Focus.

Источник: Аргументы и факты

Автомобилестроительная компания Ford завершила производство семейства Focus после 27 лет выпуска и 12 миллионов проданных автомобилей, пишет британский журнал Autocar.

Издание отмечает, что решение прекратить выпуск Ford Focus было объявлено еще в 2022 году, поскольку компания стремилась ускорить переход своей европейской линейки автомобилей на электрические модели.

«Хотя производство Focus прекращено, Ford планирует заполнить образовавшуюся пустоту в своей линейке новым среднеразмерным кроссовером, выход которого запланирован на 2027 год», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» отозвал 8,2 тысячи автомобилей Lada Xray.