Autocar: производство Ford Focus прекращено после 27 лет выпуска

Автомобилестроительная компания Ford завершила производство семейства Focus после 27 лет выпуска и 12 миллионов проданных автомобилей, пишет британский журнал Autocar.
Издание отмечает, что решение прекратить выпуск Ford Focus было объявлено еще в 2022 году, поскольку компания стремилась ускорить переход своей европейской линейки автомобилей на электрические модели.
«Хотя производство Focus прекращено, Ford планирует заполнить образовавшуюся пустоту в своей линейке новым среднеразмерным кроссовером, выход которого запланирован на 2027 год», — сказано в публикации.
