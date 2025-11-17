Волонтерский дрон оказал важнейшее влияние на ход боев

Команда Межрегиональной общественной организации волонтеров (МООВ) «Шторм» доставила в госпиталь спецназа «Ахмат» необходимые медикаменты. «Вечерняя Москва» узнала, как прошла поездка.
Поездка в госпиталь спецназа «Ахмат» стала совершенно новым опытом для председателя МООВ «Шторм» Андрея Стрельца, поскольку было интересно посмотреть на то, как организована работа тылов и полевой больницы.
— Меня впечатлило то, что я увидел, — вспоминает Андрей. — Госпиталь очень крепкий, построенный на высоком уровне. Видно, что за ранеными хорошо ухаживают. Врачи там — высококлассные специалисты из разных уголков России и стран СНГ.
В госпитале есть мобильный томограф, который используется для нужд не только военных, но и гражданского населения, особенно в сельских районах. Условия тоже приятно удивляют: есть комната релаксации и небольшой фонтанчик на территории госпиталя.
— К сожалению, противник активно старается его атаковать, — отмечает Андрей Стрелец. — Враг зачастую старается бить в самое сердце — по раненым. Перед нашим приездом даже был прилет — сожгли санитарный транспорт. Поэтому все были обеспокоены безопасностью пациентов.
Волонтеры МООВ «Шторм» стараются поддерживать связь с врачами, узнают их самые актуальные потребности. Госпиталь неплохо укомплектован, но ведь медики помогают еще и гражданским. А для этого нужны дополнительные ресурсы.
— Поэтому врачи согласились принять от нас набор медикаментов и расходники, чтобы оказывать мирному населению сверхштатную помощь, — говорит Андрей Стрелец.
Также волонтеры подвели итоги работы за сентябрь и октябрь. Они оказали помощь по меньшей мере 30 подразделениям. Деятельность организации строится по принципу прямых заявок от подразделений и регулярной работы волонтерских центров в освобожденных регионах.
— В волонтерских центрах производятся маскировочные сети, антидроновые пончо, комплекты нижнего белья, продукты и многое другое, — перечисляет Стрелец. — Масштабы работы выросли от Луганской до Херсонской областей.
Недавно была организована гуманитарная поездка в Запорожскую область, в живописные места, где сейчас сражаются наши штурмовые бригады из Приморья. Им команда «Шторм» передала дрон, комплектующие для изготовления средств радиоборьбы. Также отвезли 3D-принтер для наших инженеров.
— 3D-печать стала по-настоящему массовой на фронте, этот инструмент становится обязательным на базах расположения, поскольку надо изготавливать много мелких деталей, — объясняет Андрей Стрелец.
К тому же волонтеры оказали поддержку спецназовцам: передали снаряжение для охоты на дальние дроны ВСУ.
— Спецназовцы были обучены бороться с терроризмом на земле, но теперь начали перепрофилироваться на борьбу в воздухе, — добавляет Стрелец.
К тому же, как только появляется возможность, бойцы дают обратную связь.
— В сентябре мы передали ребятам дрон, который пришелся очень кстати перед начавшимся наступлением, — говорит Стрелец. — Дрон продержался всю боевую задачу, успешно поразил восемь целей и выполнил десятки миссий по снабжению. К концу операции он остался фактически единственным боеспособным из десяти «мавиков».
СПРАВКА.
Межрегиональная общественная организации волонтеров «Шторм» создана на базе телеграм-канала «Шторм Новости» в 2022 году. Ее учредили уроженцы Донбасса и Крыма, участники «Русской весны — 2014». Они оказывают гуманитарную и правовую помощь военным, а также помогают гражданским, социальным и учебным учреждениям новых территорий.