Скандал с подтанцовкой Татьяны Булановой: «Некрасивая история, просто предали»

Популярная певица Татьяна Буланова обвинила свою подтанцовку в «предательстве». Она уверена, что танцоры «зазвездились» и «кинули» ее. О ситуации сообщил StarHit.
«Не хочу об этом говорить, некрасивая история. Честно говоря, просто предали. Они себя ведут некрасиво. В начале гастролей они нас просто подвели. Мы уже месяц выступаем с новыми танцорами. У нас выхода нет. У нас расписан график, концерты я не могу отменить, я не хочу потом штрафные санкции платить. То, что они заработали, они получили. Я не ожидала от них такого. Я такой человек, я не люблю менять людей, мне нравится наша команда, но что тут поделать», — говорит знаменитость.
В начале сентября 2025 года Дмитрий Берегуля объявил об уходе из команды Татьяны Булановой из-за проблем со спиной. Вскоре команду покинули также Максим и Алена Алалыкина, что вызвало резкую реакцию певицы.
Алена и Максим отказались комментировать ситуацию, а Берегуля сослался на них, не пожелав комментировать что-либо. Буланова отметила, что сейчас выступает с новой командой и новыми танцевальными постановками. Она добавила, что не примет обратно Максима и Алену, если те попытаются вернуться.
Ранее KP.RU сообщил, что подтанцовка Булановой попала в топы популярных коротких видео в интернете после концерта в Лужниках, попав в тренды с «энергосберегающим танцем».