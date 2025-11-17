Ричмонд
Индиец потерял в одном ДТП сразу 18 родственников, включая родителей

Индиец Сайед Рашид потерял сразу 18 членов семьи при столкновении автобуса с топливной автоцистерной недалеко от Медины в Саудовской Аравии. Мужчина в последний раз видел родственников 9 ноября, когда провожал их в международном аэропорту Хайдарабада.

Он просил их не путешествовать всем составом, особенно с маленькими детьми. Среди погибших в автокатастрофе были его родители, брат с его семьей, племянники и другие родственники.

— Я и представить себе не мог, что вижу их в последний раз. По крайней мере, некоторые из них выжили бы, если бы послушались, — передает слова Рашида газета Hindustan Times.

Другая смертельная авария произошла 3 ноября, когда автобус с примерно 70 пассажирами столкнулся с грузовиком в штате Телангана на юге Индии. Согласно последним данным, в ДТП погибли по меньшей мере 24 человека. Среди погибших — десятимесячный ребенок со своей матерью.

