Индиец потерял в одном ДТП сразу 18 родственников, включая родителей

Индиец Сайед Рашид потерял сразу 18 членов семьи при столкновении автобуса с топливной автоцистерной недалеко от Медины в Саудовской Аравии. Мужчина в последний раз видел родственников 9 ноября, когда провожал их в международном аэропорту Хайдарабада.
Он просил их не путешествовать всем составом, особенно с маленькими детьми. Среди погибших в автокатастрофе были его родители, брат с его семьей, племянники и другие родственники.
— Я и представить себе не мог, что вижу их в последний раз. По крайней мере, некоторые из них выжили бы, если бы послушались, — передает слова Рашида газета Hindustan Times.
Другая смертельная авария произошла 3 ноября, когда автобус с примерно 70 пассажирами столкнулся с грузовиком в штате Телангана на юге Индии. Согласно последним данным, в ДТП погибли по меньшей мере 24 человека. Среди погибших — десятимесячный ребенок со своей матерью.
Правоохранители арестовали 81-летнюю автомобилистку, которая насмерть сбила 64-летнюю женщину на электросамокате. ДТП произошло вечером в районе улиц Кодселл-авеню и Годдард-стрит в Норт-Йорке на севере Торонто, Канада.