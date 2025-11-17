Ричмонд
В Ростове наградили ветеранов полиции за вклад в развитие службы

В Ростовской области состоялась встреча руководства МВД с ветеранами.

Источник: Комсомольская правда

В Главном управлении МВД России по Ростовской области состоялась встреча руководства с представителями ветеранских организаций территориальных органов внутренних дел. Об этом рассказали в Telegram-канале МВД.

Генерал лейтенант полиции Александр Речицкий обратился к ветеранам с благодарностью. Он отметил, что именно они сохраняют служебные традиции, учат молодых коллег честно и самоотверженно служить, а также продолжают вести активную гражданскую работу.

Говорили не только о прошлом, но и о будущем — обсудили новые проекты, совместные инициативы и планы по участию ветеранов в жизни подразделений.

Кульминацией встречи стала церемония награждения. Под аплодисменты зала ветеранам вручали благодарственные письма, медали и почетные кубки. Каждый награжденный слышал слова признательности за личный вклад в общее дело и сохранение лучших традиций службы.

