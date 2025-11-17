Гомельчанин принес на обмен поддельные 50 евро. Сотрудница банка нажала тревожную кнопку

Инцидент произошел в конце сентября. В одном из банков гомельчанин передал кассиру доллары и евро для обмена на белорусские рубли. «Усомнившись в подлинности одной из купюр, сотрудница банка нажала тревожную кнопку. Банкнота номиналом 50 евро второй серии “Европа” была передана на экспертизу в Гомельский межрайонный отдел ГКСЭ», — рассказала Анна Кодолова.