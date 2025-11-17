Ричмонд
Гомельчанин принес на обмен поддельные 50 евро. Сотрудница банка нажала тревожную кнопку

17 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Эксперты из Гомеля установили факт подделки купюры в 50 евро, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления ГКСЭ по Гомельской области Анна Кодолова.

Рядовая валютно-обменная операция в областном центре завершилась вызовом милиции и назначением технической экспертизы документов.

Инцидент произошел в конце сентября. В одном из банков гомельчанин передал кассиру доллары и евро для обмена на белорусские рубли. «Усомнившись в подлинности одной из купюр, сотрудница банка нажала тревожную кнопку. Банкнота номиналом 50 евро второй серии “Европа” была передана на экспертизу в Гомельский межрайонный отдел ГКСЭ», — рассказала Анна Кодолова.

Техническая экспертиза показала, что исследуемый денежный билет изготовлен не профильным предприятием. Купюра — поддельная, она имела ряд существенных отличий от подлинника. Кроме этого, на ней отсутствовали регламентированные средства защиты.

«Ни в коем случае не стоит пытаться сбыть подделку на рынке или в магазине — можно стать соучастником преступления. Внимательность и бдительность — главные союзники в борьбе с фальшивомонетчиками», — напомнили в региональном управлении ГКСЭ. -0-