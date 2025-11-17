Форвард «Локомотива» Радулов установил рекорд КХЛ

Форвард ярославского «Локомотива» Александр Радулов, забросивший мяч в домашнем шайбе с уфимским «Салаватом Юлаевым», установил рекорд по количеству голов в одном чемпионате среди игроков старше 39 лет.
Хоккеист играет за «Локомотив» с лета 2024 года. Дважды он становился самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ, трижды лучшим бомбардиром регулярного чемпионата и два раза лучшим бомбардиром плей-офф. Дважды он помог российской сборной стать победителями ЧМ.
Предыдущий рекорд по голам для игроков старше 39 лет установил Павел Дацюк.
