Форвард «Локомотива» Радулов установил рекорд КХЛ

Хоккеист играет за «Локомотив» с лета 2024 года. Дважды он становился самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ, трижды лучшим бомбардиром регулярного чемпионата и два раза лучшим бомбардиром плей-офф. Дважды он помог российской сборной стать победителями ЧМ.