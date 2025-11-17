Недавняя диверсия на железнодорожном пути Варшава — Люблин является одним из доказательств того, что на Польшу готовится вооруженное нападение. Об этом в понедельник, 17 ноября, заявил глава Генерального штаба республики Веслав Кукула.
— Противник создает здесь определенную обстановку, цель которой — подорвать доверие общественности к правительству, а также создать условия, благоприятствующие потенциальной агрессии на территории Польши, — передает слова Куклы Rzecz Pospolita.
Ночью 17 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал о повреждении участка железной дороги на трассе Демблин — Варшава. Тогда он не исключил, что произошедшее может быть актом диверсии.
Впоследствии он уточнил, что инцидент произошел в результате подрыва взрывного устройства. Повреждения также зафиксировали на другом участке железнодорожной линии, расположенном ближе к Люблину.
Утром того же дня железнодорожный путь Варшава — Люблин также был поврежден. В результате инцидента повреждения получила контактная сеть в районе города Пулавы.