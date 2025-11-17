Как провести Рождественский пост без ущерба здоровью: диетолог рассказала, где брать важные нутриенты

Диетолог Ирина Писарева рассказала, какие продукты могут восполнить нехватку белка в рационе во время Рождественского поста, когда верующие отказываются от мяса и молочной продукции. Специалист в беседе с RT назвала бобовые культуры основным источником растительного протеина в этот период.
Диетолог уточнила, что к таким продуктам относятся чечевица, нут и фасоль. Кроме того, полезный белок можно получить из круп, например, киноа, овсянки и гречки.
Писарева также отметила важность орехов и семян, таких как грецкие орехи, тыквенные семечки и семена чиа. Однако она предупредила, что из-за высокой калорийности их не стоит делать основой рациона, а лишь добавлять к другим блюдам.
Для лучшего усвоения питательных веществ специалист порекомендовала сочетать бобовые продукты со злаками. В пример она привела чечевичный суп с цельнозерновым хлебом или комбинацию риса и тофу.
«Царьград» уточняет, что белковые приемы пищи особенно полезны в вечернее время. В индейке есть важная аминокислота — триптофан. Она работает как предшественник нейромедиатора серотонина и способствует хорошему сну.
Рождественский пост является духовной подготовкой к празднику через молитву и воздержание. Этот период воздержания начинается 28 ноября и длится сорок дней до Рождественского сочельника 6 января. Он считается последним многодневным постом в году, пишет 360.ru.