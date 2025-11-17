В Госдуме раскрыли, когда в России запретят вейпы

В начале ноября президент России Владимир Путин одобрил идею введения полного запрета на продажу вейпов на территории страны. С таким предложением к нему обратилась руководитель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. Она отметила, что подобные ограничения уже успешно действуют в ряде стран СНГ и других государствах мира.