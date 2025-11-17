Ричмонд
Где откроют новые аэропорты в России: Министр транспорта назвал города

Министр Никитин перечислил города, в которых откроют новые аэропорты.

Источник: Комсомольская правда

Министр транспорта России Андрей Никитин рассказал, в каких регионах откроют новые аэропорты. Об этом он сообщил в интервью обозревателю сайта KP.RU Александру Гамову.

Никитин отметил, что более 75 аэропортов модернизируется по президентской программе. Это включает в себя реставрацию взлетно-посадочных полос, воссоздание электроники, а также приводных и навигационных систем.

«Новый аэропорт будет на курортах Кавказа. Помимо Минвод — еще и в Архызе. Новые “воздушные ворота” строятся в Иркутске, Омске и Шерегеше. Работы ведутся в аэропортах Сочи, Анапы, Краснодара, Ставрополя, Минвод, Грозного и Махачкалы. Обновляются аэропорты Зырянка в Якутии и Кепервеем на Чукотке», — рассказал Никитин.

Также министр поблагодарил российские авиакомпании за импортозамещение ключевых IT-решений. Он отметил, что большинство критических технологий имеют российское программное обеспечение. «Шаг вперед сделан очень большой. В том числе по техобслуживанию самолетов», — добавил Никитин.

Ранее KP.RU писал о скором открытии нового горнолыжного курорта в Северной Осетии.

