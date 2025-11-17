Где откроют новые аэропорты в России: Министр транспорта назвал города

«Новый аэропорт будет на курортах Кавказа. Помимо Минвод — еще и в Архызе. Новые “воздушные ворота” строятся в Иркутске, Омске и Шерегеше. Работы ведутся в аэропортах Сочи, Анапы, Краснодара, Ставрополя, Минвод, Грозного и Махачкалы. Обновляются аэропорты Зырянка в Якутии и Кепервеем на Чукотке», — рассказал Никитин.