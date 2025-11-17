В Каннах задержали мужчину, который угрожал устроить теракт в синагоге

Мужчина, угрожавший в соцсетях взорвать синагогу во французском городе Канны, задержан. Об этом сообщил мэр города Давид Лиснар.
Ранее в соцсети X* появилось видео, на котором человек во время прямой трансляции заявил о намерении приобрести взрывчатку и устроить теракт в каннской синагоге.
«Я немедленно сообщил об этом в полицию. Этот человек, проживающий в соседней коммуне, уже задержан и находится под стражей», — написал Лиснар, комментируя запись.
Мэр также отметил высокую оперативность правоохранительных органов, благодаря которой угроза была быстро нейтрализована.
