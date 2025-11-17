Ричмонд
В Каннах задержали мужчину, который угрожал устроить теракт в синагоге

Правоохранители оперативно отреагировали на угрозу, отметил мэр города Лиснар.

Источник: Аргументы и факты

Мужчина, угрожавший в соцсетях взорвать синагогу во французском городе Канны, задержан. Об этом сообщил мэр города Давид Лиснар.

Ранее в соцсети X* появилось видео, на котором человек во время прямой трансляции заявил о намерении приобрести взрывчатку и устроить теракт в каннской синагоге.

«Я немедленно сообщил об этом в полицию. Этот человек, проживающий в соседней коммуне, уже задержан и находится под стражей», — написал Лиснар, комментируя запись.

Мэр также отметил высокую оперативность правоохранительных органов, благодаря которой угроза была быстро нейтрализована.

Накануне стало известно, что в городе Первоуральск неоднократно судимый мужчина угрожает взорвать гранату в жилом доме. Сотрудники полиции ведут переговоры со злоумышленником.

* Социальная сеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.