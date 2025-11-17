В Курганской епархии предложили создать «православный ИИ»

В ходе лекции, организованной при поддержке общества «Знание», спикер рассказал будущим юристам и управленцам об истории развития искусственного интеллекта, выделив три эры: экспертных систем, машинного обучения и больших языковых моделей. Он объяснил, что современные нейросети, по сути, являются сложным статистическим инструментом для предсказания слов, а не носителем истинного знания. Михаил Насонов остановился на этических угрозах, которые несет ИИ: стирание уникальности человека, обесценивание творчества, «галлюцинации» нейросетей, создающие кризис истины, и использование технологии для мошенничества.