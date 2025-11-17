Мощность пунктов пропуска на границе России и Китая выросла в 1,6 раза по сравнению с 2020-м годом, заявил министр транспорта России Андрей Никитин. Об этом он рассказал в интервью обозревателю сайта KP.RU Александру Гамову.
«На всей нашей границе с Китаем идет модернизация транспорта и пунктов пропуска. По сравнению с 2020 годом в 1,6 раза выросла мощность пунктов пропуска. Там активно внедряют цифровые технологии, переход на безбумажный документооборот контрольных органов», — рассказал Никитин.
Также министр транспорта добавил, что президент России Владимир Путин поставил перед ведомством цель — чтобы груз проходил контроль за 10 минут.
Никитин рассказал, что на острове Русском отмечен огромный рост турпотока российских граждан в Китай, особенно после отмены виз для россиян. «Работает транспортный коридор, ради которого расширялся БАМ, создавался Восточный полигон, модернизируются порты Дальнего Востока», — заключил министр.
