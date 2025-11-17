Риелтор дала совет, как обезопасить сделку с недвижимостью

При покупке жилья важно привлекать психиатра, чтобы защитить себя от мошеннических схем и последующих судебных споров. Об этом еще раз напомнила риелтор Наталья Перескокова. По ее словам, продавец должен предоставить справки из психоневрологического и наркодиспансеров, а также пройти освидетельствование у психиатра — иногда прямо на сделке, под видеозапись.