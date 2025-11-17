Риелтор дала совет, как обезопасить сделку с недвижимостью

Если продавец выступает против участия психиатра, то лучше отказаться от сделки.
При покупке жилья важно привлекать психиатра, чтобы защитить себя от мошеннических схем и последующих судебных споров. Об этом еще раз напомнила риелтор Наталья Перескокова. По ее словам, продавец должен предоставить справки из психоневрологического и наркодиспансеров, а также пройти освидетельствование у психиатра — иногда прямо на сделке, под видеозапись.
«Лучше отказаться от сделки, если продавец выступает против участия психиатра в процессе. Сейчас много случаев, когда пенсионер продает квартиру, а спустя какое-то время заявляет, что стал жертвой мошенников, в связи с чем требует вернуть жилье», — поясняет Перескокова. Ее слова передает издание Ридиус.
Риелтор также отметила, что судебные инстанции нередко встают на сторону пенсионеров, что приводит к потере жилья и денег со стороны покупателя. При этом, подчеркивает Наталья, мошенниками могут быть и сами пожилые продавцы — «старики-разбойники».
Ранее в Якутске в 2023 году жена участника СВО купила у пенсионерки квартиру за 5,5 млн рублей, однако вскоре продавец подала иск с требованием признать сделку недействительной. Женщина утверждала, что продала жилье под давлением мошенников. Верховный суд Якутии в ноябре 2025 года отказал пенсионерке в возврате квартиры. Решение стало возможным благодаря судебно-психиатрической экспертизе, которая установила, что женщина была в здравом уме и отдавалась отчет в своих действиях.