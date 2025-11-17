МЧС: Туман ожидается в Подмосковье в ночь на 18 ноября

Туман с видимостью 200−700 метров в ближайшие часы и до 3:00 вторника, 17 ноября, ожидается в Московской области. Об этом в понедельник, 17 ноября, сообщили в пресс-службе регионального управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России.
Представители ведомства призвали автомобилистов включать противотуманные фары, соблюдать увеличенную дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходам настоятельно рекомендовали быть особенно внимательными при переходе дороги и при возможности использовать на одежде светоотражающие элементы.
— В случае любого происшествия звони по номеру 111. Безопасность начинается с тебя! — передает официальный Telegram-канал областного управления министерства.
Городские коммунальные службы в Москве работают в усиленном режиме из-за непогоды. Аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов дежурят круглосуточно.
По наиболее вероятному сценарию предстоящая зима в России будет холоднее прошлой. «Вечерняя Москва» узнала у ведущего специалиста агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, какие факторы указывают на более холодную зиму и будет ли сохраняться эта тенденция.