Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС: Туман ожидается в Подмосковье в ночь на 18 ноября

Туман с видимостью 200−700 метров в ближайшие часы и до 3:00 вторника, 17 ноября, ожидается в Московской области. Об этом в понедельник, 17 ноября, сообщили в пресс-службе регионального управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России.

Туман с видимостью 200−700 метров в ближайшие часы и до 3:00 вторника, 17 ноября, ожидается в Московской области. Об этом в понедельник, 17 ноября, сообщили в пресс-службе регионального управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России.

Представители ведомства призвали автомобилистов включать противотуманные фары, соблюдать увеличенную дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходам настоятельно рекомендовали быть особенно внимательными при переходе дороги и при возможности использовать на одежде светоотражающие элементы.

— В случае любого происшествия звони по номеру 111. Безопасность начинается с тебя! — передает официальный Telegram-канал областного управления министерства.

Городские коммунальные службы в Москве работают в усиленном режиме из-за непогоды. Аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов дежурят круглосуточно.

По наиболее вероятному сценарию предстоящая зима в России будет холоднее прошлой. «Вечерняя Москва» узнала у ведущего специалиста агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, какие факторы указывают на более холодную зиму и будет ли сохраняться эта тенденция.