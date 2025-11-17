МЧС: Туман ожидается в Подмосковье в ночь на 18 ноября

По наиболее вероятному сценарию предстоящая зима в России будет холоднее прошлой. «Вечерняя Москва» узнала у ведущего специалиста агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, какие факторы указывают на более холодную зиму и будет ли сохраняться эта тенденция.