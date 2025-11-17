Названы возможные маршруты для второй высокоскоростной железнодорожной магистрали в России

Сейчас в России активно готовится первая высокоскоростная железнодорожная линия Москва — Санкт-Петербург. Министр транспорта Андрей Никитин рассказал журналисту KP.RU Александру Гамову, какие города может связать вторая подобная линия.
— На нынешнем этапе высокоскоростное движение работает на расстояниях до 3−4 часов, это где-то 1200 километров, ну, может, 1500. То есть когда выгоднее сесть в поезд, чем ехать в аэропорт, проходить досмотр, ждать самолет, лететь, затем все это в обратном порядке, — пояснил глава министерства.
По его словам, на большие расстояния пока удобнее летать самолетом, а вот для крупных городов, которые находятся недалеко друг от друга, высокоскоростные поезда станут отличной альтернативой.
— На дальние расстояния самолет предпочтительнее. А вот, например, на участках Хабаровск — Владивосток, Челябинск — Казань — пожалуйста, — отметил Никитин.
Новые высокоскоростные магистрали изменят привычный характер путешествий. Быстрые маршруты позволят совершать деловые поездки в один день, не беря с собой больших запасов еды.