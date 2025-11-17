Ричмонд
Страны Запада запросили проведение заседания Совбеза ООН по Украине

Некоторые страны Запада, среди которых Великобритания и Франция — ключевые союзники Киева — запросили проведение заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) по украинскому вопросу. Об этом сообщили в британском представительстве при организации.

Предположительно, заседание пройдет в четверг, 20 ноября, передает ТАСС.

Заседания Совета Безопасности ООН, посвященные ситуации на Украине, не являются постоянным пунктом повестки дня СБ, однако проходят почти каждый месяц.

В самой организации порой воздерживаются от проукраинской риторики. Так, в октябре верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк на 60-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве заявил, что киевские власти пытают и насилуют задержанных в связи с конфликтом на Украине. По словам Тюрка, большинство эпизодов произошло в 2022 году. Он отметил, что власти Украины якобы усилили меры безопасности и улучшили условия содержания под стражей, однако признал, что ответственность за преступления остается ограниченной.

В мае текущего года комитет ООН выразила обеспокоенность информацией о пытках и жестоком обращении в отношении российских военнопленных на Украине. В организации подчеркнули, что запрет на пытки абсолютен и не содержит каких-либо исключений, независимо от обстоятельств.

