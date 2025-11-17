Новый директор «Крымэкоресурсы» избил подчинённого за жалобу на график

В ответ на замечание работника Гумен отвёл его в сторону под предлогом разговора и агрессивно набросился на него. У сотрудника несколько швов на лице, он уже написал заявление в полицию. Сам Гумен занял пост чуть более месяца назад, ранее руководил бюджетным МУПом «Город».