Последний день в Молдове перед похолоданием и дождями: Синоптики обещают первый снег и всего +2 градуса

Вторник, 18 ноября, в Молдове станет последним теплым днём перед резким похолоданием: синоптики предупреждают, что к вечеру температура начнёт стремительно падать, а уже ночью страну накроют дожди, усиливающийся ветер и первые признаки зимы.
Днём воздух ещё будет держаться в пределах осенних +6…+8 градусов, но к ночи столбики термометров опустятся почти до нуля, местами — до +2, а в отдельных районах возможен мокрый снег. Осадки обещают быть продолжительными, дороги — влажными, а утро следующего дня может встретить жителей с налётом инея.
Со временем, дожди уступят место первому снегу, а плотная облачность станет постоянным спутником каждого дня.
Осадки пройдут в ряде северных районов, однако снежный покров не сохранится, поскольку днём температура воздуха будет выше нуля.
По прогнозам синоптиков, снег и снег с дождём выпадут в Бричанах, Окнице, Дрокии, Дондюшанах, Рышканах, Сороках и Единцах. В ночь на вторник и среду столбики термометров опустятся до −2 °C. К концу недели ночные показатели повысятся до +6 °C.
В остальных регионах страны в ближайшие дни ожидаются дожди, которые, по словам специалистов, будут идти до четверга.