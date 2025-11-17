Последний день в Молдове перед похолоданием и дождями: Синоптики обещают первый снег и всего +2 градуса

Днём воздух ещё будет держаться в пределах осенних +6…+8 градусов, но к ночи столбики термометров опустятся почти до нуля, местами — до +2, а в отдельных районах возможен мокрый снег. Осадки обещают быть продолжительными, дороги — влажными, а утро следующего дня может встретить жителей с налётом инея.