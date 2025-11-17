В Лондоне установили бронзовую статую Бриджит Джонс

Памятник создан в честь главной героини одноимённой серии фильмов, снятых по произведениям английской писательницы Хелен Филдинг. Образ Бриджит Джонс, воплощённый на экране Рене Зеллвегер, стал культурным феноменом и символом современной женщины.
Установка статуи знаменует признание значимости этого персонажа в поп-культуре Великобритании. Местные жители и туристы уже начали посещать новую достопримечательность, делая фотографии с бронзовой версией любимой героини.
