В Лондоне установили бронзовую статую Бриджит Джонс

Ранее сообщалось, что бронзовая скульптура, изображающая бывшего президента США Дональда Трампа и финансиста Джеффри Эпштейна, держащихся за руки, была возвращена на Капитолийский холм после недельного демонтажа. Во время демонтажа скульптура получила повреждения, но после реставрационных работ руки фигур были вновь соединены.