В Лондоне установили бронзовую статую Бриджит Джонс

В Лондоне установили бронзовую статую, посвящённую знаменитой киногероине Бриджит Джонс. Об этом сообщает британское издание The Daily Mail со ссылкой на данные городских властей.

Источник: Life.ru

Памятник создан в честь главной героини одноимённой серии фильмов, снятых по произведениям английской писательницы Хелен Филдинг. Образ Бриджит Джонс, воплощённый на экране Рене Зеллвегер, стал культурным феноменом и символом современной женщины.

Установка статуи знаменует признание значимости этого персонажа в поп-культуре Великобритании. Местные жители и туристы уже начали посещать новую достопримечательность, делая фотографии с бронзовой версией любимой героини.

Ранее сообщалось, что бронзовая скульптура, изображающая бывшего президента США Дональда Трампа и финансиста Джеффри Эпштейна, держащихся за руки, была возвращена на Капитолийский холм после недельного демонтажа. Во время демонтажа скульптура получила повреждения, но после реставрационных работ руки фигур были вновь соединены.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

