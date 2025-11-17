Ричмонд
Молодежный форум России и Белоруссии в Туле открыли Игорь Щеголев и Дмитрий Миляев

В Туле 17 ноября стартовал Российско-Белорусский молодежный форум.

Источник: Комсомольская правда

В Тульском областном центре молодёжи стартовал Российско-Белорусский молодежный форум. Участники из двух союзных государств будут делиться опытом, предлагать идеи и подписывать соглашения о сотрудничестве. Форум проходит в Год защитника Отечества и приурочен к 80-летию Победы.

На открытии выступили полномочный представитель Президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев и губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, у которых также состоялась рабочая встреча. Щеголев и Миляев обсудили сотрудничество и посетили стенд ТГПУ им. Льва Николаевича Толстого, где ректор рассказал о программе бакалавриата для людей с ограниченными возможностями.

Щёголев отметил важность форума для укрепления дружбы и сотрудничества, а также подчеркнул, что Россия и Белоруссия хранят и приумножают традиции дружбы. Миляев же отметил, что Тульская область активно развивает сотрудничество с Белоруссией и укрепляет партнерство.

Молодежный форум России и Белоруссии в Туле открыли Игорь Щеголев и Дмитрий Миляев, фото: правительство Тульской области.

Губернатор рассказал о планах создания современных молодежных центров в каждом муниципалитете. Он также пригласил участников форума на другие мероприятия Тульской области.

Помимо прочего, а рамках визита Щёголева в регион, они с Миляевым посетили и осмотрели обновленный центр молодежи, который включает мультимедийные залы, балетные классы и штаб Движения Первых. Также посетили музей Порфирия Никитича Крылова, где познакомились с его творчеством и участием в Нюрнбергском процессе. Крылов в составе советской делегации принимал участие в Нюрнбергском процессе, делал зарисовки города и судебных заседаний. Виды Нюрнберга, изображение трибунала, а также карандашные рисунки из «Нюрнбергского альбома» хранятся в фондах федеральных музеев.

