Молодежный форум России и Белоруссии в Туле открыли Игорь Щеголев и Дмитрий Миляев

Помимо прочего, а рамках визита Щёголева в регион, они с Миляевым посетили и осмотрели обновленный центр молодежи, который включает мультимедийные залы, балетные классы и штаб Движения Первых. Также посетили музей Порфирия Никитича Крылова, где познакомились с его творчеством и участием в Нюрнбергском процессе. Крылов в составе советской делегации принимал участие в Нюрнбергском процессе, делал зарисовки города и судебных заседаний. Виды Нюрнберга, изображение трибунала, а также карандашные рисунки из «Нюрнбергского альбома» хранятся в фондах федеральных музеев.