СМИ: Россия потеряла статус главного импортера автомобилей из Китая

Россия лишилась статуса главного импортера автомобилей из Китая и опустилась на третье место по объемам поставок. По итогам подсчетов за период с января по сентябрь 2025 года, ее обогнали Мексика и Арабские Эмираты. Об этом сообщили в пресс-службе Китайской ассоциации производителей легковых автомобилей (CPCA).
— В топ-10 вошли Бельгия, Великобритания, Саудовская Аравия, Австралия, Бразилия и Филиппины. Замыкает первую десятку Казахстан, — передает Telegram-канал «Китайские автомобили: только новости».
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров поручил ведомству рассмотреть возможность отсрочки введения изменений в размер утилизационного сбора на один месяц. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал, почему это решение могли отложить.
«Вечерняя Москва» узнала у автоэксперта Никиты Гудкова, как изменятся цены на автомобили в России из-за новых ставок утильсбора. Также были названы страны, из которых перестанут ввозить иномарки в Россию.
Представители японской автомобильной компании Mazda сообщили, что российское отделение корпорации вновь запустило поставки некоторых моделей в страну через своих партнеров.