СМИ: Россия потеряла статус главного импортера автомобилей из Китая

Россия лишилась статуса главного импортера автомобилей из Китая и опустилась на третье место по объемам поставок. По итогам подсчетов за период с января по сентябрь 2025 года, ее обогнали Мексика и Арабские Эмираты. Об этом сообщили в пресс-службе Китайской ассоциации производителей легковых автомобилей (CPCA).