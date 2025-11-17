Ведущая Малышева рассказала анекдот мужчине с подозрением на рак простаты

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» рассказала анекдот мужчине, у которого появились подозрения на рак предстательной железы.
Гостем выпуска стал мужчина, у которого при сдаче анализа на простатический специфический антиген (ПСА) был выявлен повышенный показатель. Врачи направили его на МРТ, по результатам которой заподозрили онкологическое заболевание. Пациенту предложили пройти биопсию, однако он отказался, так как его ничего не беспокоит.
Малышева настоятельно посоветовала не отказываться от диагностики, подчеркнув, что рак простаты на ранних стадиях часто протекает бессимптомно. Она также заверила, что заболевание успешно поддаётся лечению, в том числе хирургическому, после которого пациент может вести полноценную жизнь.
«Вспоминается анекдот. “Доктор, а я после операции буду играть на скрипке?” “Конечно, будете” “Вот здорово, а до операции не играл”», — рассказала ведущая.
Ранее Малышева заявила, что пить кофе на растительном молоке безграмотно.