На Украине заявили о начале аудита «Энергоатома» после скандала

«Аудит “Энергоатома” уже начался, это основной приоритет. ГАСУ проверит деятельность непосредственно аппарата управления предприятия, 10 его филиалов, в том числе трех АЭС, за 2023−2025 годы», — написала Юлия Свириденко в Telegram.