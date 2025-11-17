Ричмонд
На Украине заявили о начале аудита «Энергоатома» после скандала

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что промежуточные результаты аудита «Энергоатома» должны быть известны в декабре.

Источник: Аргументы и факты

Государственная аудиторская служба Украины (ГАСУ) приступила к аудиту предприятия «Энергоатом», заявила премьер-министр страны Юлия Свириденко.

«Аудит “Энергоатома” уже начался, это основной приоритет. ГАСУ проверит деятельность непосредственно аппарата управления предприятия, 10 его филиалов, в том числе трех АЭС, за 2023−2025 годы», — написала Юлия Свириденко в Telegram.

Она добавила, что промежуточные результаты аудита должны быть известны в декабре. Материалы проверки направят в правоохранительные и антикоррупционные органы.

Отметим, 10 ноября вокруг украинского энергетического сектора произошел коррупционный скандал. Тогда Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной операции. Обыски прошли у экс-министра энергетики Германа Галущенко, в компании «Энергоатом» и у бизнесмена Тимура Миндича.