Уведомления воруют время жизни смартфона: как можно продлить жизнь гаджета

IT-эксперт Антон Аверьянов подтвердил, что уведомления являются одним из ключевых факторов расхода заряда. Он отметил, что современные ОС Android и iOS стали лучше управлять этим процессом. Однако несмотря на улучшения, негативный эффект все равно остается существенным.