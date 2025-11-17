Уведомления воруют время жизни смартфона: как можно продлить жизнь гаджета

Постоянные уведомления приложений серьезно сокращают время автономной работы смартфона. Это происходит из-за повышенного энергопотребления, которое вызвано их активностью. Такую информацию предоставили эксперты, опрошенные RT.
IT-эксперт Антон Аверьянов подтвердил, что уведомления являются одним из ключевых факторов расхода заряда. Он отметил, что современные ОС Android и iOS стали лучше управлять этим процессом. Однако несмотря на улучшения, негативный эффект все равно остается существенным.
Специалисты рекомендуют провести ревизию списка приложений и оставить уведомления включенными только в самых важных.
Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев пояснил, что основную энергию тратит экран устройства. Каждое новое уведомление, ненадолго включающее дисплей, является крайне энергоемким процессом. При постоянном потоке сигналов эти кратковременные включения суммируются в большой расход батареи.
Эксперты также предупредили об опасности зарядки гаджетов в общественных местах. Подключение к станциям в аэропортах или торговых центрах может привести к заражению вирусами. 360.ru пишет, что неосторожное действие способно предоставить мошенникам доступ к личным данным телефона.