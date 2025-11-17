В Благовещенске разработали новый способ оценки содержания органики в почве

Партнерство направлено на импортозамещение в сфере биоудобрений и кормовых добавок, а также на восстановление плодородия дальневосточных почв. Кроме того, планируется разработать линейку агропрепаратов на основе дигидрокверцетина и бетулина. Это природные антиоксиданты, получаемые из древесины лиственницы. Такие вещества в наноформе могут лечь в основу новых биофунгицидов и стимуляторов роста растений. Еще одно направление — создание фитобиотиков для животноводства и птицеводства.