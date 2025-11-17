В Благовещенске разработали новый способ оценки содержания органики в почве

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Ученые Благовещенского государственного педагогического университета (БГПУ) разработали и запатентовали новый способ оценки содержания органического вещества в почве, а также ведут исследования по выделению новых штаммов микроорганизмов для восстановления плодородия земель. Об этом сообщили ТАСС в БГПУ.
Работа ведется совместно с компанией «Аметис-Фарм». Благовещенский государственный педагогический университет и «Аметис-Фарм» заключили соглашение о партнерстве в сфере биотехнологий, ориентированное на разработку и внедрение отечественных решений для сельского и лесного хозяйства Амурской области. Документ на площадке вуза подписали ректор БГПУ Вера Щекина и генеральный директор «Аметис-Фарм» Сергей Лашин.
«В рамках сотрудничества уже начата работа над рядом перспективных проектов и уже достигнуты первые результаты: учеными БГПУ разработан и запатентован новый способ оценки содержания органического вещества в почве, а также ведутся исследования по выделению новых штаммов микроорганизмов для восстановления плодородия земель», — отметили в вузе.
Партнерство направлено на импортозамещение в сфере биоудобрений и кормовых добавок, а также на восстановление плодородия дальневосточных почв. Кроме того, планируется разработать линейку агропрепаратов на основе дигидрокверцетина и бетулина. Это природные антиоксиданты, получаемые из древесины лиственницы. Такие вещества в наноформе могут лечь в основу новых биофунгицидов и стимуляторов роста растений. Еще одно направление — создание фитобиотиков для животноводства и птицеводства.
По словам ректора БГПУ, выстраивается модель, при которой университет становится не только учебной, но и научно-производственной площадкой. «Студенты и молодые ученые получают возможность работать над реальными технологическими задачами региона», — привели слова Щекиной в вузе.
Партнерство позволит университету интегрировать прикладные исследования в образовательные программы, а индустриальному партнеру — усилить научный трек и создать новые продукты с высокой добавленной стоимостью. Генеральный директор «Аметис-Фарм» пояснил, что производство задумано как технологическая платформа для апробации инноваций. «Мощная научная база университета в области экологии и биотехнологий дает нам серьезное конкурентное преимущество для развития глубокой переработки природного сырья», — процитировали Лашина в вузе.