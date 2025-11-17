МВД объяснило, как удалить информацию о себе из интернета

По словам представителей ведомства, сперва необходимо отыскать информацию о себе в браузере, введя свое имя, адрес электронной почты и никнеймы. Кроме того, можно применить сервис Web Cleaner, который ищет сразу в нескольких поисковых системах, а также ресурс Namechk, выявляющий ники более чем в 90 сервисах.