МВД объяснило, как удалить информацию о себе из интернета

Мошенники могут использовать найденную в Сети информацию о человеке для шантажа, поэтому важно уметь чистить за собой цифровой след. О том, как это сделать, рассказали в пресс-службе УБК Министерства внутренних дел России.

По словам представителей ведомства, сперва необходимо отыскать информацию о себе в браузере, введя свое имя, адрес электронной почты и никнеймы. Кроме того, можно применить сервис Web Cleaner, который ищет сразу в нескольких поисковых системах, а также ресурс Namechk, выявляющий ники более чем в 90 сервисах.

Далее рекомендуется удалить ненужные и заброшенные аккаунты — сделать это можно через сервис JustDeleteMe. После этого необходимо отозвать доступы у старых приложений в настройках безопасности Google, Apple и Facebook*. Для защиты личных данных также важно включить мониторинг утечек и настроить приватность в социальных сетях.

— Удалите письма с ключевыми словами: «пароль», «паспорт», «код». Не храните персональные данные в ящике. Очищайте историю, куки и кэш браузера. На смартфоне отключите рекламный ID. Полностью стереть следы в Сети невозможно, но значительно уменьшить их — реально, — передает официальный Telegram-канал управления.

Ранее в МВД предупредили, что в схемах мошенников первая «атака» на жертву почти всегда оказывается ложной и направлена исключительно на создание психологического эффекта, чтобы вывести человека из состояния равновесия и вызвать у него страх.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.