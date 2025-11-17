Форвард Радулов установил рекорд КХЛ по голам для игроков старше 39 лет

Напомним, что Радулов перешел в «Локомотив» летом прошлого года, а сезон 2023/24 провел в составе казанского «Ак Барса». Ранее, с 2008 по 2012 годы, он защищал цвета «Салавата Юлаева», а с 2012 по 2016 годы — московского ЦСКА. В 2011 году в качестве игрока Радулов стал обладателем Кубка Гагарина. Его дважды признавали MVP регулярного чемпионата КХЛ, трижды он становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата и дважды — аналогичным образом отличался в плей-офф.