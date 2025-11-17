Форвард Радулов установил рекорд КХЛ по голам для игроков старше 39 лет

Нападающий ярославского «Локомотива» Александр Радулов стал рекордсменом КХЛ по числу голов, забитых в рамках одного регулярного чемпионата игроками, чей возраст превышает 39 лет. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.
Знаменательное событие произошло в домашней игре против уфимского «Салавата Юлаева». Этот гол стал для 39-летнего форварда 13-м в текущем сезоне. До этого момента, лучшее достижение — 12 шайб — принадлежало Павлу Дацюку, который дважды показывал этот результат в возрасте 39 лет и старше.
Напомним, что Радулов перешел в «Локомотив» летом прошлого года, а сезон 2023/24 провел в составе казанского «Ак Барса». Ранее, с 2008 по 2012 годы, он защищал цвета «Салавата Юлаева», а с 2012 по 2016 годы — московского ЦСКА. В 2011 году в качестве игрока Радулов стал обладателем Кубка Гагарина. Его дважды признавали MVP регулярного чемпионата КХЛ, трижды он становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата и дважды — аналогичным образом отличался в плей-офф.
В Национальной хоккейной лиге Радулов выступал за «Нэшвилл Предаторз» (2006−2008), «Монреаль Канадиенс» (2016−2017) и «Даллас Старз» (2017−2022), вместе с которым вышел в финал Кубка Стэнли в 2020 году. В составе российской сборной Радулов дважды становился чемпионом мира (в 2008 и 2009 годах) и завоевал бронзовую медаль мирового первенства в 2007 году.
Ранее сообщалось, что Александр Овечкин первым забросил 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.