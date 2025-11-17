Писатель Антоновский призвал запретить изображать русских мужчин недотепами

Эта тема нашла отклик и в Государственной думе России. Еще 23 января депутат Виталий Милонов заявил, что трансляцию турецких сериалов нужно строго регулировать, а производство их отечественных аналогов — приравнивать к госизмене. Он объяснил, что в подобных лентах героини влюбляются в «идеальных» иностранцев, выбирая их вместо русских мужчин. Парламентарий назвал подобную тенденцию попыткой выставить представителей Североатлантического альянса (НАТО) как более положительных персонажей в сравнении с российскими мужчинами. Парламентарий указал на необходимость избавляться от таких сериалов и разрешить их трансляцию только на «специфических каналах для любителей извращений».