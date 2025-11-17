Ричмонд
Писатель Антоновский призвал запретить изображать русских мужчин недотепами

Автор книги «Русские супергерои» Роман Антоновский призвал прекратить изображать русских мужчин в кино недотепами. С такой инициативой он выступил в интервью радио Sputnik.

По его словам, тот факт, что героини во многих сериалах и фильмах «сбегают к принцам» из Турции или Индии, является «ужасной пропагандой».

— Мы должны четко дать понять всем производителям кино, что нельзя русский государствообразующий народ, наших героев изображать в каком-либо негативном свете, — приводят слова писателя в материале.

Эта тема нашла отклик и в Государственной думе России. Еще 23 января депутат Виталий Милонов заявил, что трансляцию турецких сериалов нужно строго регулировать, а производство их отечественных аналогов — приравнивать к госизмене. Он объяснил, что в подобных лентах героини влюбляются в «идеальных» иностранцев, выбирая их вместо русских мужчин. Парламентарий назвал подобную тенденцию попыткой выставить представителей Североатлантического альянса (НАТО) как более положительных персонажей в сравнении с российскими мужчинами. Парламентарий указал на необходимость избавляться от таких сериалов и разрешить их трансляцию только на «специфических каналах для любителей извращений».

