Суд Стамбула арестовал четырех обвиняемых по делу об отравлении туристов

Напомним, семья из четырех человек остановилась в небольшой гостинице Harbour Suites Old City. Женщина и двое малолетних детей из Германии скончались в пятницу, 14 ноября, по неподтвержденным сведениям, отравившись уличной едой. В понедельник, 17 ноября, в больнице скончался глава семейства.