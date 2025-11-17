Суд Стамбула арестовал четырех обвиняемых по делу об отравлении туристов

В Стамбуле суд арестовал четырех из 11 задержанных по делу о смертельном отравлении туристов из Германии, передает местный телеканал TRT Haber.
По информации журналистов, арестованы продавцы фастфуда, лукума и хозяин кафе, которое посещала отравившаяся семья. Их ранее задержали в рамках дела по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Напомним, семья из четырех человек остановилась в небольшой гостинице Harbour Suites Old City. Женщина и двое малолетних детей из Германии скончались в пятницу, 14 ноября, по неподтвержденным сведениям, отравившись уличной едой. В понедельник, 17 ноября, в больнице скончался глава семейства.