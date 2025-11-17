Десятки туристов пострадали и одна скончалась из-за клопов в хостеле на Бали

Одна путешественница погибла и еще десятки пострадали после массового отравления пестицидами в хостеле на Бали, который был заражен постельными клопами.
Еще в конце августа путешественники пожаловались администрации хостела на паразитов в нескольких комнатах на шестерых человек. Одна из постоялиц рассказала, что после ужина она и другие гости почувствовали себя плохо — у них поднялась температура, их рвало кровью, несколько человек упали в обморок в коридоре.
Уже на следующий день симптомы усилились, и путешественникам потребовалась госпитализация. Женщина попросила вызвать для соседки по комнате скорую помощь, пока ее саму забирали в медучреждение. Позже оставшуюся одну постоялицу нашли мертвой в общем номере.
— Они пытаются это скрыть, и я просто хочу предупредить людей, чтобы подобное не повторилось ни с кем другим. И даже сейчас люди продолжают приезжать туда и заболевать, — передает слова женщины таблоид Daily Mail.
В бразильском городе Сан-Паулу 52-летняя Ана Мария де Жезус и ее 21-летняя дочь Лариса де Жезус Кастильо скончались, попробовав торт, который им принес муж племянницы. Экспертиза выявила наличие пестицидов в их организме.